أنواع الحمى النزفية الفيروسية وأشهر أعراضها

الحمى النزفية الفيروسية، هي أمراض معدية يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا يهدد الحياة، ويمكن أن تتلف جدران الأوعية الدموية الدقيقة ، مما يجعلها تتسرب ، ويمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط، وعادة ما لا يكون النزيف الداخلي الناتج مهددًا للحياة ، لكن المرض يمكن أن يكون كذلك.

تتضمن بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية ما يلي:

حمى الضنك

إيبولا

لاسا

ماربورغ

حمى صفراء

تحدث هذه الأمراض بشكل شائع في المناطق الاستوائية، وفي الولايات المتحدة ، عادة ما يكون الأشخاص الذين حصلوا عليها قد سافروا مؤخرًا إلى إحدى تلك المناطق.

لا يوجد علاج للحمى النزفية الفيروسية، وهناك لقاحات لأنواع قليلة فقط. حتى يتم تطوير لقاحات إضافية ، فإن أفضل نهج هو الوقاية.

أعراض الحمى النزفية الفيروسية

تختلف علامات وأعراض الحمى النزفية الفيروسية حسب المرض، وبشكل عام ، يمكن أن تشمل العلامات والأعراض المبكرة ما يلي:

حمى

التعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك

دوخة

آلام في العضلات أو العظام أو المفاصل

استفراغ و غثيان

إسهال

الأعراض التي يمكن أن تكون مهددة للحياة

تشمل الأعراض الأكثر شدة ما يلي:

نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين

أعطال الجهاز العصبي

غيبوبة

هذيان

فشل كلوي

توقف التنفس

تليف كبدى