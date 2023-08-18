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الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أنواع الحمى النزفية الفيروسية وأشهر أعراضها

الحمى النزفية الفيروسية
الحمى النزفية الفيروسية

الحمى النزفية الفيروسية، هي أمراض معدية يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا يهدد الحياة، ويمكن أن تتلف جدران الأوعية الدموية الدقيقة ، مما يجعلها تتسرب ، ويمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط، وعادة ما لا يكون النزيف الداخلي الناتج مهددًا للحياة ، لكن المرض يمكن أن يكون كذلك.

 

تتضمن بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية ما يلي:

حمى الضنك

إيبولا

لاسا

ماربورغ

حمى صفراء

تحدث هذه الأمراض بشكل شائع في المناطق الاستوائية، وفي الولايات المتحدة ، عادة ما يكون الأشخاص الذين حصلوا عليها قد سافروا مؤخرًا إلى إحدى تلك المناطق.

 

لا يوجد علاج للحمى النزفية الفيروسية، وهناك لقاحات لأنواع قليلة فقط. حتى يتم تطوير لقاحات إضافية ، فإن أفضل نهج هو الوقاية.

 

أعراض الحمى النزفية الفيروسية

تختلف علامات وأعراض الحمى النزفية الفيروسية حسب المرض، وبشكل عام ، يمكن أن تشمل العلامات والأعراض المبكرة ما يلي:

حمى

التعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك

دوخة

آلام في العضلات أو العظام أو المفاصل

استفراغ و غثيان

إسهال

الأعراض التي يمكن أن تكون مهددة للحياة

 

تشمل الأعراض الأكثر شدة ما يلي:

نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين

أعطال الجهاز العصبي

غيبوبة

هذيان

فشل كلوي

توقف التنفس

تليف كبدى