أنواع الحمى النزفية الفيروسية وأشهر أعراضها
الحمى النزفية الفيروسية، هي أمراض معدية يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا يهدد الحياة، ويمكن أن تتلف جدران الأوعية الدموية الدقيقة ، مما يجعلها تتسرب ، ويمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط، وعادة ما لا يكون النزيف الداخلي الناتج مهددًا للحياة ، لكن المرض يمكن أن يكون كذلك.
تتضمن بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية ما يلي:
حمى الضنك
إيبولا
لاسا
ماربورغ
حمى صفراء
تحدث هذه الأمراض بشكل شائع في المناطق الاستوائية، وفي الولايات المتحدة ، عادة ما يكون الأشخاص الذين حصلوا عليها قد سافروا مؤخرًا إلى إحدى تلك المناطق.
لا يوجد علاج للحمى النزفية الفيروسية، وهناك لقاحات لأنواع قليلة فقط. حتى يتم تطوير لقاحات إضافية ، فإن أفضل نهج هو الوقاية.
أعراض الحمى النزفية الفيروسية
تختلف علامات وأعراض الحمى النزفية الفيروسية حسب المرض، وبشكل عام ، يمكن أن تشمل العلامات والأعراض المبكرة ما يلي:
حمى
التعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك
دوخة
آلام في العضلات أو العظام أو المفاصل
استفراغ و غثيان
إسهال
الأعراض التي يمكن أن تكون مهددة للحياة
تشمل الأعراض الأكثر شدة ما يلي:
نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين
أعطال الجهاز العصبي
غيبوبة
هذيان
فشل كلوي
توقف التنفس
تليف كبدى