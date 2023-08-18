البيت الأبيض يكشف عن موعد تسليم مُقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

أعلن "البيت الأبيض"، أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مُقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الجمعة في تصريح صحفي: "عند الانتهاء من التدريب، سيكون البيت الأبيض جاهزا، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز إف-16 من قبل طرف ثالث إلى أوكرانيا".

وأضاف أنه تم "إضفاء الطابع الرسمي" على النية هذا الأسبوع في رسالة بعثها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نظرائه الأوروبيين.

تدريب طيارين أوكرانيين

وتعمل الدنمارك وهولندا على تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن واشنطن قررت الموافقة على نقل طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا.

من ناحية أخرى، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بدأت يوم الجمعة مشاورات مع بريطانيا بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف.

من جانب آخر، نقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم البيت الأبيض قوله: إن الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأتا مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف.

وتابع يرماك لقناة "تيلي مارافون" التلفزيونية: نعم بالفعل، على أساس الإعلان الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع الكبار (G-7)، إلى جانب 11 دولة أخرى، خلال قمة فيلنوس الأخيرة، وبعد التشاور مع زملائنا الأمريكيين، بدأنا مشاورات مع المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الإعلان يحدد أطرا معينة، من حيث تقديم الحد الأدنى من الضمانات التي تجعل من الممكن بناء قدرة دفاعية أوكرانية، كما أنه يتناول سياسة العقوبات والدعم المالي وتبادل المعلومات الاستخباراتية.