حكاية 100 مباراة لـ "كامافينجا" مع ريال مدريد

يمتلك الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد الإسباني، الكثير من المقومات التى تؤهله للقيام بمهام مختلفة داخل المستطيل الأخضر مع الفريق الملكى.

وأصبح الفرنسي أصغر لاعب فى تاريخ ريال مدريد حصولا على كل البطولات المختلفة، بحسب التقارير الإسبانية التى أكدت ذلك فى كثير من الأوقات بعد تتويج الملكى ببطولات عدة وآخرهم كأس ملك إسبانيا بعد غياب 20 عاما عن الريال.

وأهدى ريال مدريد إدواردو كامافينجا لاعب الفريق، قميصا تذكاريا بعد وصوله إلى 100 مباراة مع الميرنجي منذ قدومه من نادي رين الفرنسي.

مباريات إدواردو كامافينجا مع ريال مدريد

شارك لاعب الوسط الفرنسي مع ريال مدريد في 100 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 64 لقاء فى الدوري، و21 في دوري أبطال أوروبا، و9 في كأس الملك، و3 في بطولة كأس السوبر الإسباني، بالإضافة لمواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، ومباراة وحيدة بكأس السوبر الأوروبي.

أرقام إدوارد كامافينجا مع ريال مدريد

لعب كامافينجا 56 مباراة بصفة أساسية بقميص الملكي، بينما تم استبداله فى 25 مباراة فقط، خاض مع الفريق 5344 دقيقة أحرز من خلالها هدفين وصنع 5 آخرين، تمكن من تحقيق الانتصار في 70 مباراة، وتعادل 12 لقاء، ولقي الهزيمة فى 18 مواجهة خلال مشاركته مع الملكى، استطاع تحقيق 6 ألقاب.