وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الهندى تعزيز التعاون فى التحول الرقمى وتصنيع الإلكترونيات

التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والاتصالات الهندى فى مدينة بنجالور بالهند؛ حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى ذلك فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للهند للمشاركة فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20.

تناول الاجتماع سبل تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين فى يناير الماضى. كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات تصنيع الالكترونيات وبناء القدرات الرقمية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالتدريب التابعة للوزارتين، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال البنية التحتية الرقمية الداعمة لعملية التحول الرقمى والتى تشمل المدفوعات الرقمية.

وخلال الاجتماع أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تقدير الحكومة المصرية للدعوة الموجهة لها من الحكومة الهندية لحضور اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة وهو الأمر الذى يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والهند؛ مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت توسع عدد من الشركات الهندية فى أعمالها بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

ومن جانبه؛ أثنى شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والاتصالات الهندى على التطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى ختام اللقاء دعا الدكتور عمرو طلعت الوزير الهندى إلى زيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى واستكمالا للمباحثات التى عقدت بين الجانبين.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع أناند آثاريا العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة تيجاس TEJAS الهندية الرائدة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات، وأرنوب روى المدير التنفيذى ومدير العمليات بالشركة.

وشهد اللقاء الاطلاع على خطط الشركة المستقبلية وبحث فرص التعاون فى مجال صناعة الإلكترونيات. كما تم مناقشة إمكانية تعاون الشركة مع الكيانات الأكاديمية التابعة للوزارة فى مجال التدريب الفنى وبناء القدرات ذات الصلة بتركيب وتشغيل ودعم شبكات الاتصالات.