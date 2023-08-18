شهدت مرتفعات سانت كاترين خلال الفترة الماضية، حالة من التقلبات الأجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار والسيول.

مرتفعات سانت كاترين

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس التي تتعرض لها مرتفعات سانت كاترين خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن استمرار فرص تكون السحب على مرتفعات كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية وقد تتساقط الأمطار هناك كما تتشكل السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك، تظل الأجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء.

مخرات السيول

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور هاني سويلم - وزير الموارد المائية والري، أنه تم تنفيذ أعمال صناعية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمدينة سانت كاترين؛ تتضمن عدد ٢ بحيرة صناعية بسعة تخزينية واحد مليون متر مكعب تقريبًا بمنطقتَي الواطية والزيتونة، وتم تنفيذ سدٍّ على وادي الإسباعية بسعة ١٠٠ ألف متر مكعب.

أعمال للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمدينة سانت كاترين

بالإضافة إلى عدد ٢٤٤ بحيرة جبلية في الأودية الفرعية بمحيط المدينة والتجمعات البدوية التابعة لها.

أضاف سويلم أنه نتيجة العاصفة التي تعرضت لها المدينة؛ فقد تم حصاد ما يقرب من ٧٤٥ ألف متر مكعب من المياه؛ إذْ قام سد وادي "المرة والعرادة"، (وهو سد إعاقة على طريق كاترين- نويبع) بحجز نحو ٧٠٠ ألف متر مكعب من المياه.

بالإضافة إلى حماية الطريق والتجمعات السكنية خلف السد، وتم امتلاء البحيرة الجبلية الواقعة على مخر سيل وادي الحداية بسعة 5 آلاف متر مكعب.

قام سد وادي الإسباعية بمدينة كاترين بحجز ما يقرب من ١٠ آلاف متر مكعب، والسد بحالة جيدة، وامتلأت البحيرة الجبلية المنفذة بوادي المرة بسعة ١٠ آلاف متر مكعب، ومرَّ سيل وادي المعادة عبر المجرى الصناعي المنشأ بهذا الخصوص مع امتلاء عدد ٢ بحيرة جبلية منفذة على الوادي بسعة 5 آلاف متر مكعب.

وتمَّ حصادُ ما يقرب من ١٥ ألف متر مكعب في عدد ٤ بحيرات من ضمن ٦ بحيرات منفذة في منطقة النبي صالح، ولا توجد أي آثار سلبية للسيل.