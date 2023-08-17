حالة الطقس غدًا.. اضطراب في الملاحة وأمطار تصل إلى السيول على سانت كاترين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتشهد حالة الطقس غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول.

أخر صور الأقمار الصناعية لحالة الطقس غدًا

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول علي مرتفعات سانت كاترين، وتظهر السحب الرعدية أيضا علي مناطق من أقصي الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة

ويتوقع أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3 متر .

حالة الطقس غدا الجمعة :

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة .