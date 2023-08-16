الأرصاد تكشف تفاصيل طقس سانت كاترين والقاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية، لليوم الثالث على التوالى، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات سانت كاترين، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس، تشهد طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.

وتظهر شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس، حيث تصل أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف خلال الشهر، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس