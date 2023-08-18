الشباب يرفض التخلي عن زيزو ويغري الزمالك بعرض خيالي

رفعت إدارة نادي الشباب السعودي قيمة العرض المقدم لنظيرتها في الزمالك من أجل الحصول على خدمات النجم الدولي المصري أحمد سيد زيزو خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

أكدت الأنباء الواردة اليوم من السعودية أن أحمد السيد زيزو سينتقل إلى الشباب السعودي مقابل 10 ملايين و500 ألف دولار دون أي بند يلزم اللاعب بالعودة إلي الزمالك في حال عودته لـ مصر.

ذكرت مصادر سعودية أنه تم الاتفاق بين الناديين علي الأمور المادية كافة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

تركي الغامدي: "زيزو يريد الانتقال للشباب"

في سياق متصل قال الإعلامي تركي الغامدي: "إن إدارة الزمالك منفتحة على فكرة بيع عقد اللاعب زيزو ولديها استعداد للتخلي عنه، وأن الاختلاف حتى الآن بين الناديين حول الأمور المالية فقط".

أضاف: "رغبة زيزو هي الانتقال إلى الشباب ومستعد أن يتنازل عن بعض مستحقاته المتأخرة مقابل ذلك".

اختتم: "لا صحة لما يتردد في بعض وسائل الإعلام المصرية بأن الشباب صرف النظر عن زيزو بسبب رفض إدارة الزمالك بيع عقده، مازالت المفاوضات مستمرة وإيجابية في ظل رغبة اللاعب القوية بالانتقال".