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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"جويلي" في ميت عقبة.. تأجيل انتخابات الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

 ينتظر جمهور الزمالك مصير منصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد رحيل المستشار مرتضى منصور، وتولي نجله أحمد مرتضي رئاسة النادي .

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ويكشف الكاتب الصحفي مصطفى جويلي مصير انتخابات رئاسة نادي الزمالك التي من المقرر لها أن تقام خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك اتجاهًا لتاجيلها بسبب أقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية.

 كما يكشف جويلي عن الجلسة التي عقدت بين مسؤولي نادي الزمالك وأحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

 وطلب أحمد فتوح مبلغًا وقدره 30 مليون جنيه مقابل تجديد عقده مع الزمالك واستمراره مع القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وقبل إنطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

في سياق متصل رفع نادي الشباب السعودي عرضه المالي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

 ويحاول الشباب التعاقد مع زيزو لتدعيم صفوفه على الرغم من إعلان إدارة الزمالك رفضها التفريط في اللاعب ما دفع النادي السعودي لرفع العرض المالي.

الشباب يغري الزمالك وزيزو:

 قال الصحفي السعودي عبدالأعلى سكير، إن الشباب اقترب من التعاقد مع أحمد زيزو بعدما رفع العرض المالي إلى 8 مليون دولار في الساعات الماضية.

وأضاف الصحفي السعودي أن الشباب أغرى زيزو براتب سنوي قدره 4 ملايين دولار من أجل الحصول على موافقته والضغط على نادي الزمالك.

 وشدد سكير أن زيزو يعد الاختيار الأول بالنسبة لإدارة الشباب السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل.

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