ورشة حكي لقراءة قصص الأطفال بـ"ثقافة المعابدة" في أسيوط

استقبل قصر ثقافة المعابدة، برئاسة منصور عبدالحكيم، مجموعة من الأطفال في الموسم الصيفي الجديد، حيث تم تقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية لإثراء وقتهم وتعزيز مهاراتهم.

تمت زيارة قصر ثقافة المعابدة، حيث قام الأطفال بزيارة شيقة ومفيدة داخل قصر الثقافة. تم تنظيم ورشة حكى لتقديم بعض القصص المشوقة والمفيدة للأطفال، وتشجيعهم على مناقشة الأهداف التي تحتويها تلك القصص. هذا المجهود التعليمي يهدف إلى تنمية مهارات القراءة لدى الأطفال وزيادة اهتمامهم بالثقافة.

بعد ذلك، توجه الأطفال إلى قاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تنظيم مسابقات ثقافية تنافسية بين الأطفال على الإجابات الصحيحة. تضمنت المسابقات أسئلة متنوعة تشمل الأدب والعلوم والتاريخ، بهدف تعزيز المعرفة والثقافة لدى الأطفال. كما تم تنفيذ مجلة الحائط بإشراف سناء محمود، حيث قام الأطفال بكتابة ونشر أفكارهم وإبداعاتهم في هذه المجلة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. يهدف هذا البرنامج، "ثقافتنا في إجازتنا"، المقام في فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، إلى إشراك الأطفال في أنشطة ثقافية وفنية تعزز مهاراتهم وتنمي اهتمامهم بالثقافة.

يعد برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" بوابة للأطفال لاكتشاف واستكشاف عالم الثقافة والفن في جو من المرح والتعلم. يشجع هذا البرنامج الأطفال على تطوير قدراتهم ونشر أفكارهم وإبداعاتهم من خلال أنشطة ممتعة وتفاعلية.

مع بدء الموسم الصيفي الجديد، من المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات في قصر ثقافة المعابدة للاستمرار في تنشيط وترفيه الأطفال وتزويدهم بأدوات ومهارات جديدة في ظل جو من الإثارة والتشويق.

ثقافة المعابدة: ينظم مسابقة ثقافة للاطفال ة ورشة حكى لقراءة بعض القصص

ثقافة المعابدة: ينظم مسابقة ثقافة للاطفال ة ورشة حكى لقراءة بعض القصص

ثقافة المعابدة: ينظم مسابقة ثقافة للاطفال ة ورشة حكى لقراءة بعض القصص

ثقافة المعابدة: ينظم مسابقة ثقافة للاطفال ة ورشة حكى لقراءة بعض القصص