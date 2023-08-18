رحلة عطاء.. الاتحاد العام للمصريين فى الخارج يحتفل بمرور أربعين عاما على تأسيسه

احتفل الإتحاد العام للمصريين في الخارج بمناسبة مرور 40 عاما على ذكرى تأسيس الإتحاد، من خلال احتفالية كبرى بالقاعة الرئيسية بجريدة الأهرام تحت رعاية السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحضور الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة الهجرة الأسبق ولفيف من القيادات وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد ورؤساء وأعضاء الجاليات المصرية في الخارج.



جاء ذلك بحضور المستشار علاء سليم، الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج، والمهندسة مرفت خليل، رئيس فرع الإتحاد ببريطانيا، والأستاذ صفوت البنا، عضو مجلس إدارة الإتحاد، والأستاذ محمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد بالسعودية، واستاذ محمد فريد عضو الاتحاد.

رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج

إسماعيل أحمد علي: الدور الوطني للاتحاد دور بارز في خدمة الوطن ومساندة قضاياه

وبدوره رحب المهندس اسماعيل على، في بداية كلمته بكافة الحضور، قائلا: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم أهلا بالسادة الحضور في احتفال الاتحاد اليوم بالذكرى ال ٤٠ على تأسيسه" .

وأكد " علي "، ان الاتحاد العام للمصريين بالخارج يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه ال ٤٠، والذي كان مطلبا غاليا من المصريين، حيث امرت القيادة السياسية وقتها بتأسيسه ليكون الاتحاد هو المعبر عن مطالب وآمال ابناء مصر بالخارج ويكون صوت الجميع من شتى انحاء العالم.



وأشار إلى ان الاتحاد كان مطلبا غاليا عزيزا على أبناء الوطن في الخارج حين أمرت القيادة السياسية آنذاك أن يكون الإتحاد العام للمصريين فى الخارج هو الإتحاد المعبر عن أمال وطموحات أبناء الوطن فى الخارج، والذي يجمع بين أحضانه جموع أهل مصر فى شتى أنحاء العالم يبادلون محبة الوطن لهم بولاء وإنتماء لا حدود لهما .

وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي أن الاتحاد تم إنشاؤه بالقرار الجمهورى رقم 111 لسنة 1983 والقرار الوزارى أيضا رقم 132 لسنة 1985 لتبدأ رحلة العطاء التي قادها أنذاك الوزير ألبرت برسوم سلامة وتبعه مجموعة من رجالات مصر العظام، وهم : “الوزير عدلى عبد الشهيد، الوزير وليم نجيب سيفين، الوزير فؤاد أسكندر، الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحده الأسبق، الأستاذ محمد محمد خليل النمر، المهندس ممدوح جلال إسماعيل - الأستاذ الدكتور فاروق إبراهيم الدسوقي”.

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وعمل الإتحاد العام للمصريين فى الخارج على جمع شمل الجاليات المصرية والحرص على عدم إنزلاقها في تيارات الإرهاب والمنظمات الدولية المعارضة لسياسة الدولة المصرية، وبات العمل في خدمة أبناء الوطن في الخارج دستورا ونهجا شريفا إرتأينا أن ننتهجه جميعا وكان على عاتقنا ومازال تقديم كافة الخدمات والدعم التوعوى واللوجستى لكافة الاستحقاقات الدستورية منذ أن تقرر إجرائها في خارج الوطن بموجب الدستور الجديد للبلاد.

وذكر " اسماعيل" ما مقدمه الاتحاد في ملف المغتربين من خدمات عديدة ومتنوعة مثل : " الاسكان، الاستثمار، قضية شحن الجثامين، بالإضافة الى حل مشاكل المصريين بالخارج، ودعم الاقتصاد الوطني"، مضيفًا: “ الاتحاد مستمر في تقديم خدماته في الخارج لحل كافة المشكلات الاجتماعية والأزمات العمالية لكافة أبناء الجاليات وتقديم الدعم الطبي والاستشارات”.

وتابع: " قام الاتحاد بالتعاقد مع المختصين لتوفير وحدات اسكان للمصريين بالخارج في المدن الجديدة بالعملات الاجنبية دعما للاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت لاقت الأسعار استحسان الجميع".

واكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج،على ان وزيرة الهجرة تهتم بالمصري في الخارج وتعمل على توفير سبل الحماية له فهى تعتبر سيفا ودرعا له، والتنسيق معها كان ضروري لمصلحة المغتربين.

واختتم: " الاتحاد العام لم يكن غائبا عن المشهد السياسي، ولدينا توافر معلومات وتواجد في شتى دول العالم، كما ندعم القيادة السياسية والجمهورية الجديدة ونعمل ما هو في صالح الوطن".

كلمة وزيرة الهجرة سها جندي في إحتفال الإتحاد العام للمصريين بالخارج

ألقى اللواء محمد برغوت، مساعد وزيرة الهجرة للمراسم، كلمة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في حفل الإتحاد العام للمصريين بالخارج بمناسبة الذكرى ال ٤٠ لتأسيسه، والتي اقيمت اليوم بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام، وذلك لسفر الوزيرة خارج البلاد وبالتالي عدم مقدرتها لحضور الحفل.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنها كانت تود الحضور والإحتفال مع الإتحاد العام للمصريين بالخارج، مضيفة: " إنه من دواعي سروري ان اشارككم هذه المناسبة الهامة وهى ذكرى تأسيس أكبر اتحاد مصري بالخارج".

وأكدت وزيرة الهجرة، في كلمتها، أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ويجب تضافر جهود الجميع لتقديم كل ما هو في مصلحة ابناؤنا بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى متابعتها لمطالب جميع أبناء مصر بالخارج على مدار ال ٢٤ ساعة، لان استراتيجية وزارة الهجرة من اهم محاورها التواصل مع الجميع.

وتابعت: " اتقدم بالتحية لهذا الاتحاد الكريم الذي يلقى بقبول المزيد من الاعضاء بشكل سنوي مما يقع على عاتقه تقديم المزيد من تقديم الخدمات للمغتربين، وهو يعد اكبر الإتحادات الموجودة بالخارج".

واختتمت: " اود ان اوجه رسالة للمصريين بالخارج وهو انه يقع على عاتقهم دورا هام فهم من اعمدة المجتمع وشريك في بناء هذا الوطن في ظل الجمهورية الجديدة".

فقرات غنائية مصرية

وخلال الحفل، قدمت فرقة " نجوم روح الشرق" فقرة غنائية بمناسبة احتفال الاتحاد العام للمصريين بالخارج على مرور 40 عاما لتأسيسه، بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام، واندمج جميع الحضور مع العزف الذي قدمته الفرقه " روح الشرق"، حيق قدمت العديد من الاغاني الوطنية القديمة والجديدة، وسط سعادة من الحضور.

يذكر أن فرقة " روح الشرق" قد قدمت عروض غنائية في كثير من الدول العربية آخرهم المملكة العربية السعودية، ولاقت إعجاب واستحسان الجميع.

كما قدم فريق أطفال مصر الخير، عروض استعراضية وغنائية وطنية، وقام جميع الحضور بالتفاعل معهم نظرا للاجواء الجميلة التي اشعلوها وروح الإنتماء التي اشاد بها جميع الحضور، وقام المهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد، بتكريمهم، تقديرا لعرضهم الرائع والإنتمائي، وسط تفاعل واجواء سعيدة من جميع الحضور.

تكريم وزراء ومسئولين

وكرم الاتحاد العام للمصريين بالخارج، برئاسة المهندس اسماعيل علي، عددا من الوزراء والمسؤولين بمصر، نظير مساعدتهم وخدمة المصريين بالخارج، والبداية: "السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لجهودها في ملف المغتربين".

وتم تكريم أيضا "وزيرة التضامن، وصندوق تحيا مصر، ووزيرة الهجرة والقوى العاملة الاسبق، و اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة السابق، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مؤسسة الاهرام، وأيضا وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والبريت برسوم رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج".

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