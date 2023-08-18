اعدام 2 طن أغذية متنوعة في حملات تقتيشية بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية على 476 منشأة غذائية تبين أن 82 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأسيفرت الحملات من تحرير عدد 226 محضرا وقامت الحملات سحب 69 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما قامت الحملات بإعدام 1913 كيلو من أغذية متنوعة و 418 لترا عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.



وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.