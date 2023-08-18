تنفيذ إزالات فورية لتعديات البناء المخالف بمراكز الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وفي هذا الاطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بالإسدية، عبارة عن تعدي بالطوب الدبش علي مساحة ٤٠متر بناحية المحجر.

وفى مركز فاقوس بالوحدة المحلية بالنوافعة، تم فك شده خشبية مجهزة لصب سقف الدور الثانى علوى على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا، باسم المواطن "م. ص. م" بكفر الاشقم.

وبالوحدة المحلية بالصالحية تم تنفيذ إزالة لحالتين عبارة عن شده خشبية بالدور الثالث العلوي بقرية العبابسة باسم المواطن (ك. م. س)، وإزالة شدة خشبية أخري بالدور الثاني علوي باقرية القواعدة باسم المواطن ( ح. ا. خ)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد تمكنت رئاسه مركز ومدينة مشتول من التصدي فى المهد تعدي بالبناء المخالف عبارة عن بناء سور بدون ترخيص بالوحده المحليه بالصحافه وتمت الإزاله كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتنفيذ إزالات فورية لبروز خارجى من الخشب المخالف بشارع سعد زغلول باسم المواطن (م. ش) وتمت الإزالة الكلية، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.