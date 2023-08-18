ليلى علوي تبرز أنوثتها بزهور الربيع (صور)

خضعت النجمة ليلي علوي لجلسة تصوير جديدة تنعم بألوان الربيع لتعكس شبابها وتؤكد أن جمالها ما زال يخطف الأضواء.

وتألقت ليلي علوي بإطلالة ربيعية تزهر بالزهور المنعشة النابعة من جمال روحها، حيث ارتدت فستان صيفي فضفاض، بدون أكمام، صمم من قماش ناعم بالوان الربيع، عكس أنوثتها الطاغية دون الميل للجرأة، وأحبت أن تكون كالزهرة في بستان الحياة بهذة الاطلالة الشقية.

واختارت ترك خصلات شعرها مسندلة بحرية فوق كتفيها دون تكلف ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بوضع لمسات ناعمة من المكياج مع لون البينك الزاهي في الشفاه.

تنجذب ليلي علوي للأزياء الصيفية المفعمة بالأنوثة والناعمة المواكبة لأحدث صيحات الموضة دون الميل للجرأة وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

ليلى علوي

ليلى أحمد علوي من مواليد 4 يناير 1962؛ هي ممثلة مصرية، ومن نجمات السينما المصرية.

ولدت من أب مصري وأم يونانية. بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء. وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي. وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال. تزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور الجمال (عم خديجة الجمال) في 2007، وانفصلت عنه في 2015. ولها ابن واحد بالتبني يُدعى «خالد».