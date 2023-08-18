إزالة فورية لحالة تعدٍّ بقرية المحروسة بقنا

نجحت الوحدة المحلية لقرية المحروسة فى قنا، اليوم الجمعة، برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات علي مساحة ٣٥٠ مترًا، عبارة عن حالة تعدٍّ على أرض أملاك دولة مبنية بسور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية تجاه حوض كوم موج داخل حدود الـ٢ كيلو.

ذكر العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة كافة ومنع انتشار العشوائيات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لأشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة كافة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.