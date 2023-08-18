الأرصاد: "غدًا أجواء لطيفة واضطراب في الملاحة البحرية"

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غدٍ السبت، أن يشهد موجة أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، وقد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانًاعلى سلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة.

أعلنت الأرصاد، أن غدًا يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحركة الملاحة البحرية، أوضحت الأرصاد، أن غدًا يشهد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين مترين إلى 3 أمتار ونصف.

غدًا يشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ليلًا يكون الطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الجو لطيفًا، إذْ تظهر سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح أيضًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء 41 للعظمى والصغرى 44 درجة.

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 38 درجة.

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 44 درجة.