لاعب الزمالك رجل مباراة الأبيض مع التوتة الجزائري بإفتتاحية البطولة العربية

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية لكرة اليد، عن رجل مباراة الزمالك ووفاق عين التوتة الجزائري.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية مؤمن محمد لاعب فريق يد الزمالك، ليكون فارس مباراة اليوم أمام وفاق عين التوتة.

حققَّ فريق كرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على فريق عين التوتة الجزائري في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة العربية للأندية والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية سوبر جلوب.

فاز الزمالك على عين التوتة بنتيجة 34 - 28 بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 18 – 13 لصالح الزمالك، رغم وصول الفريق إلى السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد انتهاء أزمة السفر التي واجهت الزمالك.

الزمالك يواجه العربي الكويتي غدًا بالبطولة العربية لأندية كرة اليد:



يلعب فريق يد الزمالك ثاني مبارياته في البطولة غدًا الخميس أمام فريق العربي الكويتي.

مجموعة الزمالك بالبطولة العربية لأندية كرة اليد:



أسفرت قرعة البطولة عن تواجد فريق يد الزمالك بالمجموعة الثانية بجانب فرق الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوته الجزائري والشعلة اليمني.

بداية الأزمة:

كان فريق يد الزمالك مهددًا بعدم المشاركة في البطولة حتى اللحظات الأخيرة بعدما كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن استحالة مشاركة الزمالك في البطولة قبل سداد المديونات المتأخرة والمقدرة بما يقرب من 22 مليون جنيه مصري، قبل الاتفاق على جدولة المستحقات ثم ظهرت أزمة مستحقات الثنائي ماتيو جارالدا المدير الفني السابق وجيمس باركر المحترف السابق، لتسابق إدارة الزمالك الزمن وتعلن عن حل تلك الأزمات، ليسافر الفريق إلى السعودية فجر اليوم وقبل أول لقاء له في البطولة بساعات.

تجديد تعاقد أحمد الأحمر:



نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد أحمد الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء بعدما عقد اللاعب جلسة مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على ألعاب الصالات، تم خلالها الاتفاق على التفاصيل كافة وتوقيع العقود رسميًّا.

أكد أحمد مرتضى لقائد فريق اليد أهمية تواجده مع الفريق خاصة وأنه من العناصر الأساسية في صفوف كوماندوز اليد.

الزمالك يضم إبراهيم العربى على سبيل الإعارة:



أعلن مسئولو نادى الزمالك قبل ساعات من انطلاق البطولة عن ضم اللاعب إبراهيم العربي الجناح الأيمن لنادي هليوبوليس لكرة اليد، على سبيل الإعارة لتدعيم الفريق في البطولة العربية بسبب غياب أكرم يسري بسبب الإصابة.

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