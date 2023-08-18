حبس أم أنهت حياة طفلتها من أجل عشيقها بالإسكندرية

أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بحبس ربة منزل وعشيقها ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفلتها ، واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها.

وكانت قد تجردت ام من مشاعر الامومة وقامت بالتستر على عشيقها الذى قام بتعذيب نجلتها الطفلة التى تبلغ من العمر 6 سنوات بعد أن تعدى عليها عشيق والدتها ضربًا بعصا خشبية داخل شقة سكنية بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، فيما قرر المتهم في تحقيقات الشرطة أنه كان يؤدب الضحية حتى تطيع أوامره.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول «عشيق الأم» سبق له التعدى على الطفلة عدة مرات، بداعي تأديبها حتى تسمع كلامه، ويوم الحادث أفرط في ضربها بعصى خشبية في أماكن متفرقة من جسدها وفى رأسها ما أسفر عن وفاتها.

وأضافت التحقيقات أن والدة الطفلة حاولت التستر على الجريمة، وحملت الطفلة إلى المستشفى لإسعافها، وعندما تأكدت من وفاتها، ادعت أن الطفلة سقطت من أعلى ما أدى إلى إصابتها.

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بتلقيه إخطارا من مستشفى العجمي العام بوصول طفلة متوفية إثر إصابات متعددة بجسمها ووجود شبهة جنائية حول الحادث.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص وصول الطفلة «س.ع.ج.ع» 6 سنوات، مقيمة دائرة القسم، ولها عنوان آخر بكفر الدوار بالبحيرة، متوفية إثر إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال والدتها المدعوة «س.هـ.ز» 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت أنها تركت مسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والإقامة وأطفالها بشقة مستأجرة بمنطقة الدخيلة، لوجود خلافات بينها وزوجها «والد الطفلة».

وأضافت الأم بارتباطها بعلاقة عاطفية بالمدعو «ع.أ.أ.أ» 26 عامًا، مقيم دائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، له معلومة جنائية مسجلة، وأنه دائم التردد عليها بالشقة.

وأشارت إلى أن عشيقها تعدى على ابنتها بالضرب بعصا خشبية محدثًا إصابتها المنوه عنها، مضيفة أن الطفلة شعرت في اليوم التالي بحالة إعياء فقامت بنقلها إلى المستشفى وتبين وفاتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وضبط الأداة المستخدمة في الحادث «عصا خشبية»، واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة، مبررًا جريمته بأنه كان يؤدب المجنى عليها كى تطيع أوامره.وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس الأم وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات.