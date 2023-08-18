السيارات الطبية تواصل تقديم خدمات" 100 يوم صحة" بقنا

تواصل السيارة الطبية التابعة لوزارة الصحة، تقديم خدماتها الطبية لأهالى محافظة قنا اليوم الجمعة، حيث تقدم خدمات الكشف عن سرطان الثدي للسيدات، وذلك ضمن مبادرة " صحة المرأة " من خلال أفضل أجهزة الماموجرام والفريق الطبي المدرب.

حيث تتواجد السيارة بجوار عمر أفندي من اليوم ١٥ أغسطس حتى ٢٠ أغسطس من الساعه ٩ صباحا حتى ٩ مساءاً، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة.

وتضمن السيارة الخاصة بمبادرة صحة المرأة تقديم خدمات الفحص بالسونار وأشعة الماموجرام للسيدات، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية والكشف عن الأمراض غير السارية.

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٧٨٥ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٢٨١ حالة أمراض باطنية ، ١٩١ حالة امراض جلدية وتناسلية ، و ١٦٥ حالة طب اطفال ، و ٧٦ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٣٧ حالة جراحة عامة ، و ٣٥ حالة تنظيم الأسرة "

فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٦٤ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

‬ هذا وقد تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا القافلة الطبية للإطمئنان علي تكامل الخدمات الطبية المقدمة بها.

مشيرا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٢٩ مواطنا.