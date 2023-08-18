محمد شريف يستكمل مسيرة نجوم الأهلي السابقين في الدوري السعودي

يواصل اللاعبين المصريين تألقهم في الملاعب السعودية التي أصبحت مجمع لجميع نجوم العالم خلال الفترة الأخيرة ، وذلك بعدما نجح صندوق الاستثمار في جلب نجوم من طراز أول .

إقرأ أيضًا..

دائما ما نري العديد من اللاعبين المصريين الذين يتكرون بصمتهم في الدوري السعودي على مدار الاعوام الماضية ومنهم من نجح في التتويج ببطولات وتحقيق إنجاز في الملاعب الاسيوية.

وخلال الايام الماضية أعلن نادي الخليج السعودي التعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة موسمواحد حتي 2024.

ولعب محمد شريف مع الاهلى 151 مباراة بجميع المسابقات نجح خلالها في تسجيل 58 هدفًا وصناعة 11.

وتوج محمد شريف مع الأهلي 13 بطولة وهم 3 بطولات للدوري المصري ، 3 سوبر مصري ، 3 ألقاب كأس مصر ، 2 دوري أبطال أفريقيا ، 2 سوبر أفريقيا ، بجانب برونزية كأس العالم مع النادي الأهلي.

وتستعرض “ بوابة الوفد ” أبرز لاعبين الأهلي المحترفين في الدوري السعودي

نجوم الأهلي المحترفين

كانت البداية مع محمد بركات نجم خط وسط النادي الأهلي والذي أنضم لصفوف أهلي جدة عام 2001، وأستطاع تقديم موسم رائع مع الفريق وتوج مع الراقي بلقب البطولة الاندية العربية الموحدة الأولى لكرة القدم يناير 2022.

- يليه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصروالذي أنتقل لصفوف فريق اتحاد جدة عام 2008،وخاض مع العميد 24 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 13 هدف وصنع 10 اخرين وتوج مع النمور بلقب الدوري السعودي .

-كما لعب حسام غالي قائد الأهلي مع نادي النصر عام 2008 وشارك مع العالمي فى 26 مباراة، أحرز هدفًا وحيدًا.

- وأنضم عصام الحضري حارس مرمي الأهلي الأسطوري ومنتخب مصر إلى صفوف التعاون عام 2017، لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

- تعاقد نادي الأتفاق السعودي مع حسين السيد ظهير الأهلي عام 2017، لعب مع الفرنسان في 34 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع هدف اخر.

- عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي والذي أنضم لصفوف أهلي جدة السعودي عام 2018، ولعب 18 مباراة وسجل هدفين.

-أخيرا لعب أحمد حجازي نجم دفاع الأهلي في صفوف اتحاد جدة السعودي موسم 2020 وتوج مع العميد بلقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي 2022-2023 ،و لقب كأس السوبر السعودي.