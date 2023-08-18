الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الجديد

فرض مسؤولو النادي الأهلي حالة من السرية التامة على صفقة المهاجم الجديد التي أصبحت على وشك الاكتمال بشكل رسمي خاصة بعد رحيل محمد شريف مهاجم الفريق إلى الخليج السعودي.



ورغم أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تمسك بضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك الكوري الجنوبي إلا أن الساعات الماضية شهدت بعض التطورات بعدما نال مهاجم آخر إعجاب كولر وتم التفاوض معه في الساعات الماضية.

ويتردد أن هذا المهاجم هو أحد نجوم منتخبات قارة أفريقيا ويلعب في الدوري السويسري أو البلجيكي ولكن مسؤولي الأهلي فرضوا حالة من السرية التامة على هذه الصفقة.

