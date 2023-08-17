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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد شريف خارج قائمة الخليج السعودي أمام أهلي جدة

محمد شريف في تدريبات
محمد شريف في تدريبات الخليج السعودي

أعلن بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي الخليج السعودي ، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف الوافد الجديد إلى المملكة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، أمام أهلي جدة ، خلال اللقاء الذي يجمع الثنائي اليوم لحساب منافسات دوري روشن السعودي المحترفين.
 

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شاهد.. لاعبو الخليج يستقبلون محمد شريف على طريقتهم الخاصة


وشهد التشكيل الأساسي للقاء كذلك القائمة ، عدم تواجد اللاعب المصري المنضم حديثًا إلى الفريق.

التدريب الأول ..

كان اللاعب الدولي المصري محمد شريف، قد خاض أمس الأربعاء أول تدريباته مع فريق الخليج السعودي والذي انضم إليه قادمًا من النادي الأهلي ضمن خطة النادي السعودي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
وقام لاعبو فريق الخليج السعودي باستقبال محمد شريف على طريقتهم الخاصة أثناء تواجده الأول في مران الفريق الجماعي 
وأدى فريق الخليج السعودي مرانه الختامي بالأمس استعدادًا لمواجهة الأهلي المرتقبة الخميس في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" موسم 2023 – 2024.

كان فريق الخليج، قد تعرض  لهزيمة ثقيلة في الجولة الأولى أمام نظيره الفيحاء بثلاثية مقابل هدف على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يبحث الأخضر من خلال مباراة اليوم الخميس عن أول انتصاراته في البطولة.

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