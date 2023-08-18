المخرج خالد بهجت رئيس لجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي، والمقرر أن تنطلق في21 سبتمبر 2023 بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، إختيار المخرج خالد بهجت أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما ورئيس قسم الإخراج بكلية السينما بجامعة بدر، رئيسا للجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

من جانبه صرح المخرج خالد بهجت، أن السينما هي الفن الشاب ما بين كل الفنون علي مدار آلاف السنين لتنجح وتنمو بالشباب، لافتا إلي أن صناع السينما سواء مؤلفين ممثلين أو مخرجين، صنعوا أفضل الأعمال وهم في مقتبل العمر.

وحرص المخرج الكبير خالد بهجت علي توجيه الشكر لفريق عمل المهرجان وعلي رأسهم الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والذي يولي إهتماما واضحا بسينما الشباب، مشيرا إلي تطلعه لمشاهدة الأفلام المشاركة في الفعاليات، لافتا إلي ان المكتب الفني للمهرجان كان قد أعلن أن افلام المهرجان لم تعرض أو تشارك من قبل في أي مهرجانات داخل مصر.

كما لفت إلي فخره بكونه المستشار الفني ورئيس لجنة التحكيم لأفلام الطلبة.

وإختتم خالد بهجت، مشيرا إلي أهمية إختيار مدينة شابة وهي مدينة النور، مدينة الشمس « الغردقة»، لتكون مقر إنطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

في السياق ذاته، وعد رئيس المهرجان، بإنطلاق دورة مميزة، يتخللها عدد من المفاجآت بحضور نخبة كبيرة من صناع السينما، لافتا إلي حرص إدارة المهرجان علي إقامة عدد كبير من الورش الفنية ولا سيما الإخراج لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة من خبرات المشاركين من كبار المبدعين.

يشار إلي أن الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيس المؤسسة العربية للحوار، و الدكتور أيمن الشيوى، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس المسرح القومي، أعضاء لجنة التحكيم لأفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

كما وعد الكاتب الصحفى قدرى الحجار مدير المهرجان، توفير كافة سبل الراحة لأعضاء لجان التحكيم من المصرين والعرب والأجانب، مشيرا إلي اختيارهم بمعايير دقيقة.

في السياق ذاته، أكد مدير المهرجان، علي إعلان باقي أعضاء لجان التحكيم تباعا خلال المؤتمر الصحفي المقرر إنعقاده خلال أيام قليلة.

إختتم قدري الحجار، مشيرا إلي إعلان البوستر الرسمي للمهرجان، الأربعاء المقبل.

وجدير بالذكر، أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة وفندق صن رايز جاردن بيتش بمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.