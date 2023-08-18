تشميع مركزي تجميل بدون ترخيص في قنا

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلى البرنس نائب المدينة بالتنسيق مع العلاج الحر التابع لمديرية الصحة بقنا، بقيادة الدكتور محمد عماد والدكتور أندرو أمير، والدكتورة أسماء بكرى مساعدى مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، حملة للمرور على عدد من مراكز التجميل بالمدينة.

وأوضح العميد طارق لطفي أن الحملة استهدفت المرور على جميع مراكز التجميل والتأكد من وجود تراخيص لها ومطابقتها للمواصفات والمعايير.

وأسفرت الحملة عن إغلاق مركزي تجميل تقوم بإدارته دكتوره صيدلانيه لا تحمل مزاولة مهنة من الجهة المختصة، وتم تحرير محاضر لجميع المخالفات ، وغلق وتشميع مركز علاج طبيعي لمخالفته إشتراطات الترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية

وأشار الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المراكز الطبيه ومراكز التجميل الخاصه الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجوده ومكافحة العدوى حفاظا على حياه المواطنين.

مؤكدًا على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.