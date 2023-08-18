الاسماعيلية جاهزة لمهرجان المانجو

اعلنت الشواطيء والفنادق بالاسماعيلية رفع حالة التأهب لاستقبال الزائرين والذين بدأ توافدهم للاسماعيلية .

ورفعت مديرية الصحة من درجة الاستعداد واعلنت الدفع بسيارات الاسعاف في مواقع تجمع المواطنين واسواق المانجو فيما

بدأت الاجهزة الامنية تنفيذ خطتها مع صباح اليوم الجمعة لتعزيز المناطق بالتأمين اللازم .واعدت ادارة المرور خطة لتسيير خطوط السير اثناء الاحتفالات ومنع التكدس المروري .

برنامج الاحتفالات



ويقول اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية " ان انطلاق المهرجان تبدأ في تمام الخامسة من عصر الجمعة ١٨ أغسطس من أمام مبني محافظة الإسماعيلية بشارع محمد علي حيث تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية و الاستعراضية و الفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية و مجموعات الدراجات الهوائية و مجموعات الاسكيت و الفنانين والمشاهير حضروا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الاسماعيلية بشكل خاص.وتستمر لمدة ساعة يعقبها اقامة الاحتفالات الغنائية و الاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بمنطقة نمرة 6 المتاخمة لقناة السويس وذلك بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري و تنتهي في تمام الساعه ١٢ صباحاً

واكد بشارة في بيان صحفي ان جميع احتفالات المهرجان والكرنفال و المنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله علي الرعاه و الوفود الدبلوماسية و السياسية و التجار و الشركات و المجالس التصديرية و المصدرين كما يوجد منافذ بيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث.

واشار ان المنطقة المفتوحة متوفر بها جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية و مناطق بيع المأكولات و المشروبات المياه

و دورات مياه .