الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين.. وفاة وإصابة 11 شخصًا إثر اندلاع حريق بفندق

حريق
حريق

اندلع حريق ضخم بأحد الفنادق في محافظة ليبينج بمقاطعة قويتشو جنوب الصين، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة اثنين أخرين.

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وفي السياق ذاته ذكرت السلطات المحلية في الصين أن الحادثة وقعت في فندق ذو هيكل من الطوب والخرسانة في في بلدة تشاوشينج.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم إخماد الحريق فيما لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادثة.

وفي مطلع العام الجاري اندلع حريق ضخم في فندق بشرق الصين وأسفر عن مقتل لقى 6 أشخاص وقالت صحيفة بكين تشينج نانباو الصينية، إن الحريق أسفر أيضا عن إصابة 28 شخصا.
واندلع الحريق في المبنى الذي يقع بضاحية ويتانج بسوتشو التي يقطنها نحو 12 مليون شخص في غرب شنغهاي، وهي أكثر مدينة مأهولة بالسكان في إقليم جيانجسو بالصين.

واستغرق الأمر نحو ساعة لإخماد الحريق، الذي لم يتضح سببه على الفور.

حادثة مروعة في الصين

وفي سياق متصل وقعت حادثة مروعة في الصين، حيث ألقت أم بطفلتها الرضيعة من الشرفة لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تسكن فيه.

وتبلغ الطفلة الرضيعة ٦ أسابيع فقط، حيث أمسك عدد من الأشخاص بملاءات سرير، لمنع اصطدامها على الأرض، بعد أن ألقتها والدتها لإنقاذها من الحريق، الذي وقع في منطقة يونغجيا، في مدينة ونتشو، في مقاطعة تشجيانغ الصينية.

وفي هذا السياق قالت وسائل إعلام صينية محلية، إن الرضيعة نجت بعد أن ألقت والدتها بها من الشرفة، ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، وكانت بصحة جيدة.

 

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