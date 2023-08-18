محمد كريستيانو بنها .. لعب في الدورى الإسبانى وانضم لمنتخب مصر

في قرية الشموت، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، يتردد اسم لاعب كرة قدم أصم من ذوى القدرات الخاصة، لعب في الدورى الإسبانى، وحقق العديد من البطولات معه، ويحصد عشرات الميداليات وشهادات التقدير، ويرفع رأس بلده مصر هناك.

بلغة الإشارة، التى ترجمها شقيقه، يقول محمد محمود عبدالرحيم، الشهير بمحمد كريستيانو، إنه من مواليد 27 ديسمبر 1988م، وأنه حصل على العديد من الفرص للعب في الدورى الإسبانى، ويتمنى أن يعود بكأس العالم مع منتخب مصر لكرة القدم للصم، الذى يستعد معه حاليًا لتلك البطولة.

وأضاف محمد كريستيانو، أنه يتمنى أن يتم تكريمه وهو عائد بكأس العالم ويسعد الشعب المصرى.

معقبًا بقوله إن الإعاقة لم تمنعه من اللعب وتحقيق هدفه، فالإعاقة من وجهه نظره إعاقة فكر، ولست إعاقة جسد، مشيدًا بدعم الدولة لذوى الهمم وبتوجيهات الرئيس وتوجهات الدولة الهادفة للنهوض بهم والارتقاء بهم.

ووجه الشكر لأسرته ووالده ووالدته وانهما داعمون له بقوة في مسيرة كفاحه ونجاحه.

كما وجه الشكر لزوجته وقال إنها دافع قوى للنجاح في حياته الكروية.

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