أنغام تلتقي جمهورها بمهرجان العلمين.. الليلة

تستعد النجمة أنغام، لاحياء حفلاً غنائيًا فى مهرجان العلمين، مساء اليوم، الجمعة، فى دروته الأولى تحت شعار "العالم علمين".

ومن المقرر أن تقدم أنغام، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

طرحت النجمة أنغام أحدث أغانيها على موقع "يوتيوب" التى تحمل اسم "عارفة قيمتى"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

وتقول كلمات الأغنية :-

بنخطف وقت من الدنيا ونتسابق مع الأيام

وعمرنا كام

عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا

بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق

أنا اللي بسوق

وقبل ما حد بيبعني أنا ببيعه

عارفة قيمتي وعارفة أنا مين

ده الطريق اللي أنا ماشياه

مش مهم الناس عايزين

المهم اللي أنا عايزاه

كل ثانية أنا ناوية أعيش

واللي فات هنساه

عارفة قيمتي وعارفة أنا مين

ده الطريق اللي أنا ماشياه

مش مهم الناس عايزين

المهم اللي أنا عايزاه

كل ثانية أنا ناوية أعيش

واللي فات هنساه

دنيا وبنعيشها، واللي يعيش ياما يشوف

وفي ناس نقابلها، أصلاً مش وش كسوف

على إيه نقدرهم ونكبرهم والموضوع معروف

لو خايف تخسر حاجة اخسرها وإنت تبطل خوف

سنين في العمر بنعيشها على الفاضي

بنرضي الناس، فهمت خلاص

كفاية عليا إني أعيش وأرضيني

وهعمل كل شيء في حياتي أنا عايزاه

ما دام حباه

من الآخر كلام الناس لا يعنيني

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضى عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.