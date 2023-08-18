أسعار الخضراوات في أسواق الدقهلية اليوم

شهدت حركة أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة، استقرارًا في أسواق الدقهلية، زيادات كبيرة فى الأسعار خلال الأيام الماضية، ولكن اتجهت الأسعار حاليًا إلى الاستقرار مع زيادة الإنتاج وانتظام عمليات الحصاد للمحاصيل.

وتحرص "بوابة الوفد" على تقديم الخدمة لقرائها، رصد أسعار الخضار والفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، التى شهدت استقرارًا في أسعار بعض السلع، وعلى رأسها الطماطم، رغم أنها كانت إحدى السلع التى وصلت إلى أسعار خيالية في الفترة الماضية وتخطى سعر الكيلو 25 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الخضروات في أسواق الدقهلية

الطماطم من 12إلى 15 جنيهًا

الكوسة من10 إلى 12 جنيهًا

الفلفل الأخضر من 12 إلى 15 جنيهًا

الفاصوليا ما بين10 إلى 15 جنيهًا

فلفل رومي بلدي من 20 إلى 25 جنيهًا

الفلفل الحامى البلدى من 20 إلى 22 جنيهًا

الثوم ما بين 20 إلى 30 جنيهًا

كيلو الباذنجان البلدي يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات

الباذنجان الرومي 8 إلى 10 جنيهات

الخيار البلدي 15 إلى20 جنيهًا

سعر الجزر من 10 إلى 15 للكيلو

سعر كيلو الليمون البلدي من 10إلى 15 جنيها

كيلو البطاطس ما بين 12 إلى 15 جنيها

أسعار الفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية

الموز15 جنيها

تفاح 60 جنيها

جوافة 30 جنيها

برقوق 40 جنيها

عنب 25 جنيها

مانجو 25 -40 جنيها

تين 20 -30 جنيها

الكمثرى 35 جنيها

ومن جانبه أكد الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ، أننا نشهد هذه الأيام فواصل ما بين العروات وهى تؤدى إلى زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات فى الأسواق بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب من جانب المستهلكين وهو ما يحدث كل عام فى هذا التوقيت .

وأضاف صلاح إن الدولة المصرية حريصة خلال الفترة الماضية على التوسع في فتح منافذ تسويقية لربط المنتج بالمستهلك، بأسعار مناسبة ومقبولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة حال المبالغة في الأسعار من قِبل التجار.