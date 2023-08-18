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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون في دوري روشن

رونالدو وماني
رونالدو وماني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق التعاون مساء اليوم الجمعة على ملعب مرسول بارك  والمقرر لها في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

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ويستضيف النصر نظيره فريق التعاون  في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي المباراة بتشكيل مكون من 

في حارس المرمى : نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام – أليكس تيليس – عبد الإله العامري – علي لاجامي.

في خط الوسط: سيكو فوفانا – عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.

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