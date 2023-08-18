زراعة سوهاج تشن حملات رقابية على أسواق الأسمدة الحرة

ترأس الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بسوهاج حملة نفذها قسم الرقابة على الاسمدة الزراعية والمخصبات وقسم الرقابة على المبيدات بمرافقة ممثلي معهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية وذاك في إطار تكثيف الحملات الرقابية علي أسواق المبيدات الحرة وإحكام الرقابة على الاسمدة الحرة والمخصبات الزراعية المتداولة بالأسواق ومنع احتكار التجار للأسواق ومنع تداول الاسمدة الزراعية بالسوق السوداء.



وبمناسبة قرب بداية الموسم الشتوي وارتفاع الطلب على السوبر فوسفات أجرى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة زيارة لمصنع كوين لاند بحي الكوثر وهو أحد المصانع المنتجة للسوبر فوسفات 15% والذي يستخدمة المزارعين بكثرة خاصة عند تجهيز الارض للزراعة للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات المصرية، ووجود التراخيص اللازمة للتصنيع والتداول وتم سحب عينة في وجود اللجنة للتحليل بمعمل الأراضي والمياه بوزارة الزراعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

تكثيف المرور على الزراعات الصيفية والتعامل بالرش



وتفقد الدكتور عبد اللطيف دياب حلال جولته الميدانية الزراعات الصيفية خاصة الذرة الشامية والذرة الرفيعة باعتبارهما من المحاصيل الاستيراتيجية الهامة ووجه بضرورة تكثيف المرور على الزراعات الصيفية والتعامل بالرش فورًا حال اكتشاف أي اصابات خاصة الإصابة بدودة الحشد الخريفية بالذرة الشامية والمن بالذرة الرفيعة مع التأكيد علي توافر المبيدات الموصي بها من قبل الوزارة في التعامل مع تلك الافات واللجوء إلى خيار الرش التعاوني في حالة عدم استجابة المزارعين للتوصيات بالرش حيث يؤدي التهاون في التعامل مع بؤر الاصابة إلى تقاقمها وانتشارها في الزراعات المجاورة مما يصعب السيطرة عليها.



متابعة الالتزام بالضوابط القانونية في توزيع الأسمدة

وتفقد وكيل وزارة الزراعة في إطار متابعة توزيع الاسمدة المدعمة على المزارعين بمختلف نواحي مراكز المحافظة عدد من الجمعيات التي تقوم بتوزيع الاسمدة على المزارعين لمتابعة الالتزام بالضوابط القانونية في توزيع الأسمدة ووصول الاسمدة المدعمة لمستحقيها.