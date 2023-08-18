الأرصاد تحذر من سقوط أمطار وسيول في جنوب سيناء (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا في قيم الحرارة في فترات الليل فور غياب أشعة الشمس، لافتةً إلى أن الانخفاض ملحوظ بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

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أجواء الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ أجواء الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 35 في الساعة وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة بشكل كبير الموجودة في الجو، وبالتالي، فإننا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترة الليل.

استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء

وأشارت، إلى أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، وهي أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا.

ولفتت، إلى أنه نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية الموجودة في جنوب سيناء واستمرارية سقوط الأمطار، وتحديدا عند مرتفعات سانت كاترين، فإنها قد تشهد تشكل السيول، لكن هذا الأمر لن يؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية، كما ستمتد الأمطار على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ ساعات المساء تشهد نشاطا للرياح في معظم المحافظات، ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وبالتالي يتم تلطيف الأجواء ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة، كما أنّه سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

