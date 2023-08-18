أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" غدًا

تبدأ غدا السبت، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر هبة سيد صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على اليوتيوب وابنها وزوجها وذلك أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادى النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بتهمة الاتجار بالبشر وقيامها بإذاعة فيديو على قناتها ادعت فيه وجود علاقة محرمة بين أبنائها.

وتضم المحكمة في عضويتها كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

كانت النيابة العامة في 5 يونيو 2023 أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم احمد والمتهم محمد حمدي عبد المجيد أحمد 18 عام الطالب بالصف الثالث الثانوي والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالي هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى ابريل 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر.