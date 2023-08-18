الإصابات كابوس يطارد الأندية في بداية الموسم

بدأ الموسم الكروي الجديد في أوروبا قبل أيام قليلة، حيث شهدت تلك الفترة العديد من الإصابة، وهو ما يمكن أن يؤثر عليهم خلال هذا الموسم.

بدأت معظم الدوريات الأوروبية يوم الجمعة الماضي، ودائما ما تشهد بداية الموسم بعض الإصابات العضلية لأن اللاعبين ليسوا مستعدين لبدء الموسم، لكن هذا الموسم شهد إصابات طويلة قد تمتد حتى نهايته.

ثنائي ريال مدريد

يعد ريال مدريد صاحب النصيب الأكبر من الضرر من بين أندية أوروبا، بعد تعرض الثنائي تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو لإصابة في الرباط الصليبي.

كورتوا

وتعرض الحارس البلجيكي كورتوا، لإصابة في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم الجديد بأيام، وسيغيب على إثرها لمدة 8 أشهر على الأقل من أجل التعافي.

ومع بداية أول مباراة للميرنجي أمام أتليتك بيلباو، تلقّى الفريق ضربة جديدة بإصابة مدافعة ميليتاو بالرباط الصليبي، ومن المحتمل ان يغيب لمدة 6 أشهر.

ميليتاو

دي بروين

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة في بداية الموسم بإصابة نجمه البلجيكي كيفن دي بروين، والتي أكد بيب جوارديولا أنه سيتغيب لفترة طويلة من ممكن ان تصل إلى 4 شهور، كما غاب الثنائي روبن دياز وجون ستونز، عن المباراة الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة دون تحديد موعد عودتهم.

دي بروين

تيمبر

تعرضت جماهير أرسنال لصدمة قوية، بعد إصابة صفقة الفريق الجديد تيمبر، لقطع بالرباط الصليبي في أولى مباريات الفريق أمام نوتنغهام فورست، ليغيب عن المدفعجية حتى مارس المقبل أيضا.

تيمبر

كوكي

وتعرض أيضا كوكي قائد فريق أتليتكو مدريد، لإصابة قوية في بداية مباراة أتلتيكو مدريد أمام غرناطة بالدوري الإسباني وتم استبداله بعد 7 دقائق فقط، ولم يتم الإعلان عن مدة غيابه حتى الآن.

وأوضح أتلتيكو مدريد أن لاعبه كوكي سيخضع حاليا لعلاج طبيعي، وسيجري تدريبات لإعادة التأهيل، ومن المستبعد مشاركته في المباراة القادمة أمام ريال بيتيس.