أكثر أنواع سرطان الحلق شيوعًا في العالم.. الحنجرة أبرزها

سرطان الحلق هو المصطلح العام للسرطان الذي يصيب جزءًا أو أكثر من الحلق. عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الحلق من سرطان في الحنجرة (الحنجرة) أو البلعوم (الجزء الأوسط من الحلق).

هناك عدة أنواع من سرطان الحلق وأكثر أنواع سرطان الحلق شيوعًا هما سرطان الحنجرة وسرطان الفم والبلعوم ويؤثر سرطان الحنجرة على الحنجرة (صندوق الصوت).

ويصيب سرطان الفم والبلعوم الجزء الأوسط من الحلق، في عام 2022 ، كان من المتوقع تشخيص حوالي 54000 شخص بسرطان الفم والبلعوم وحوالي 12000 شخص من المتوقع أن يتم تشخيصهم بسرطان الحنجرة.

أنواع سرطان الحلق

سرطان الحنجرة: هذا سرطان في حنجرتك. يصيب هذا السرطان الرجال أكثر من النساء. يصيب عادة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 وما فوق. يمكن أن يبدأ سرطان الحنجرة في أجزاء مختلفة من حنجرتك. بشكل عام ، ما بين 46٪ و 72٪ من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بنوع من سرطان الحنجرة يعيشون على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص.

سرطان الفم والبلعوم: يؤثر هذا السرطان على جزء الحلق الموجود خلف فمك مباشرة. يُصاب بسرطان الفم والبلعوم ضعف عدد النساء. يصيب عادةً الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 63 عامًا أو أكثر. حوالي 50٪ من المصابين بسرطان الفم والبلعوم يعيشون بعد خمس سنوات من التشخيص.