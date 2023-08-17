منها السعال.. اعرف على علامات سرطان الحلق وعوامل الخطر

يبدأ سرطان الحلق غالبًا في الخلايا المسطحة التي تبطن الحلق من الداخل، ويشار إلى أن الحلق هو أنبوب عضلي يبدأ من خلف الأنف وينتهي في الرقبة،وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تقع الحنجرة أسفل الحلق مباشرةً وهي أيضًا معرضة للإصابة بسرطان الحلق، فالحنجرة مكونة من غضاريف وتحتوي على الأحبال الصوتية التي تهتز لتصدر الصوت عند الكلام.

قد تشمل مؤشرات سرطان الحلق وأعراضه ما يلي:

-السعال

-تغيرات أخرى في الصوت مثل بحة الصوت أو عدم القدرة على الكلام بوضوح

-صعوبة البلع

-ألم بالأذن

-كتلة أو احتقان لا يُشفى

-التهاب الحلق

-فقدان الوزن

يحدث سرطان الحلق عندما تصاب خلايا الحلق بطفرات جينية وتسبب الطفرات نمو الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتبقى هذه الخلايا الشاذة حتى بعد موت الخلايا السليمة بشكل طبيعي ويمكن أن يزداد حجم هذه الخلايا مكونةً ورمًا في الحلق.

ولا يعرف سبب واضح لحدوث الطفرة التي تسبب سرطان الحلق لكن حدد الأطباء عوامل الخطر التي قد تزيد من خطر الإصابة.

عوامل الخطر



-يزيد فيروس الورم الحليمي البشري من خطر الإصابة بسرطان الحلق والحنك الرخو واللوزتين والجزء الخلفي من اللسان.

-فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان الحلق

-فتح مربع الحوار المنبثق

تشمل العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الحلق ما يلي:

-تعاطي منتجات التبغ، ويشمل ذلك التدخين والمضغ

-الإفراط في تناول المشروبات الكحولية

-العدوى الفيروسية، بما في ذلك فيروس الورم الحليمي البشري وفيروس إبشتاين بار

-اتباع نظام غذائي به نِسب قليلة من الفاكهة والخضراوات

-داء الارتجاع المَعدي المريئي

-التعرض للمواد السامة في العمل

لا توجد طريقة مثبتة للوقاية من سرطان الحلق ولكن للحد من خطر الإصابة بسرطان الحلق، يمكنك اتباع الإرشادات التالية:

-أقلِع عن التدخين أو لا تبدأ في ممارسة تلك العادة. إذا كنت تدخن، فأقلِع عن التدخين. أما إذا لم تكن تُدخن، فلا تُقدِم علي تلك العادة من الأساس يمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين أمرًا صعبًا للغاية، لهذا عليك الحصول على بعض المساعدة. ويمكن أن يناقش طبيبك مزايا العديد من استراتيجيات الإقلاع عن التدخين ومخاطرها، مثل الأدوية والمنتجات البديلة للنيكوتين والتوجيه المعنوي.

-اختر نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات قد تقلل الفيتامينات ومضادات التأكسد الموجودة في الفواكه والخضراوات من مخاطر الإصابة بسرطان الحلق. وتناول مجموعة مختلفة من الفواكه والخضراوات الملونة.