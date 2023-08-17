بنطال شبك ومايوه بكيني| هيفاء وهبي تثير الجدل في الساحل الشمالي

تستمتع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعطلتها في أحد الفنادق بالساحل الشمالي، مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بالمايوه وملابس صيفية مثيرة.

هيفاء وهبي

وبدت هيفاء في بعض اللقطات بحمالة صدر باللون الأسود ونسقت معه بنطال بصيحة الهايويست مصنوعة من قماش الشيفون الشفاف باللوني الأسود والأبيض؛ مستعرضة أنوثتها وقوامها الممشوق.

وظهرت في لقطات آخرى بالمايوه البكيني الأسود، وإرتدت عليه بنطال شكل الشبك باللون الأصفر وعليه توب قصير نفس الكل يتدلى منه خيوط مُزينة بالصدف الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بشكل ويفي بسيط.

هيفاء وهبي

ووضعت هيفاء وهبي مكياجًا هادئًا، فإختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الفاتح، وحددت حاجبيها بشكل طبيعي باللون الأسود، وإرتدت نظارة شمسية باللون الأسود؛ لتعطي لوك جذاب ومميز.