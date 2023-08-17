عاجل
لمدة 6 أشهر.. غلق كلى لطريق الواحات أمام حركة المرور لبنان يُصدر بيانًا عاجلاً حول متحور كورونا الجديد "EG.5"
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بنطال شبك ومايوه بكيني| هيفاء وهبي تثير الجدل في الساحل الشمالي

الفنانة هيفاء وهبي
الفنانة هيفاء وهبي

تستمتع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعطلتها في أحد الفنادق بالساحل الشمالي، مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بالمايوه وملابس صيفية مثيرة.

 

هيفاء وهبي

وبدت هيفاء في بعض اللقطات بحمالة صدر باللون الأسود ونسقت معه بنطال بصيحة الهايويست مصنوعة من قماش الشيفون الشفاف باللوني الأسود والأبيض؛ مستعرضة أنوثتها وقوامها الممشوق.

 

وظهرت في لقطات آخرى بالمايوه البكيني الأسود، وإرتدت عليه بنطال شكل الشبك باللون الأصفر وعليه توب قصير نفس الكل يتدلى منه خيوط مُزينة بالصدف الأبيض.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بشكل ويفي بسيط.

txt

هيفاء وهبي تتألق بالمايوه والتاتو داخل حمام السباحة (صور)

هيفاء وهبي

ووضعت هيفاء وهبي مكياجًا هادئًا، فإختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الفاتح، وحددت حاجبيها بشكل طبيعي باللون الأسود، وإرتدت نظارة شمسية باللون الأسود؛ لتعطي لوك جذاب ومميز.

 

مواد متعلقة

هيفاء وهبي تتألق بفستان ناعم مواكب لموضة صيف 2023

هيفاء وهبي تتألق بالمايوه والتاتو داخل حمام السباحة (صور)

سعرها تجاوز 8 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي ترتدي أغلى حقيبة في العالم (صور)

فستان هيفاء وهبي يبرز مفاتنها بلمسة إيطالية (صور)

وصلة رقص هيفاء وهبي على «وحدة ونص» تُشعل الساحل الشمالي.. (شاهد)