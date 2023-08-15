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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هيفاء وهبي تتألق بالمايوه والتاتو داخل حمام السباحة (صور)

النجمة هيفاء وهبي
النجمة هيفاء وهبي

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ببعض اللقطات أثناء استمتاعها بأجواء مصر في مراسي، وقضائها عطلتها الصيفية هناك، ونشرت على الحالة الخاصة بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور مردتيه مايوه أمام إحدى حمامات السباحة.

النجمة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي بمايوه مثير باللون الأسود وبصيحة الكب، ومُزين بقماش الدانتيل ناحية الصدر؛ ليعطي لمسة ناعمة ومثيرة، وتزينت بنظارة شمسية باللون الأسود.

 

هيفاء وهبي

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها البنية تتدلى على أحد كتفيها بشكل مرتب وناعم، وفي إحدى الصور الآخرى ظهرت بقبعة ملونة باللون الأزرق والأبيض والأحمر، وأبرزت فيها التاتو الخاص بها والموجود على أحد كتفيها، وكان شكل العين المشابهه لعينيها، لكنها تملئها الدموع.

 

هيفاء وهبي

ووضعت هيفاء مكياجًا ناعمًا وبسيط، فزينت وجنتيها ببلاشر بني مع الهايلايتر اللامع، كما وضعت الكحل، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها واللوك الصيفي المميز.

 

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فستان هيفاء وهبي يبرز مفاتنها بلمسة إيطالية (صور)

أحدث أعمال هيفاء وهبي في السينما

وكان آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبى في السينما فيلم "رمسيس باريس"، والذى عُرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

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