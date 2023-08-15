هيفاء وهبي تتألق بالمايوه والتاتو داخل حمام السباحة (صور)

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ببعض اللقطات أثناء استمتاعها بأجواء مصر في مراسي، وقضائها عطلتها الصيفية هناك، ونشرت على الحالة الخاصة بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور مردتيه مايوه أمام إحدى حمامات السباحة.

النجمة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي بمايوه مثير باللون الأسود وبصيحة الكب، ومُزين بقماش الدانتيل ناحية الصدر؛ ليعطي لمسة ناعمة ومثيرة، وتزينت بنظارة شمسية باللون الأسود.

هيفاء وهبي

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها البنية تتدلى على أحد كتفيها بشكل مرتب وناعم، وفي إحدى الصور الآخرى ظهرت بقبعة ملونة باللون الأزرق والأبيض والأحمر، وأبرزت فيها التاتو الخاص بها والموجود على أحد كتفيها، وكان شكل العين المشابهه لعينيها، لكنها تملئها الدموع.

هيفاء وهبي

ووضعت هيفاء مكياجًا ناعمًا وبسيط، فزينت وجنتيها ببلاشر بني مع الهايلايتر اللامع، كما وضعت الكحل، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها واللوك الصيفي المميز.

أحدث أعمال هيفاء وهبي في السينما

وكان آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبى في السينما فيلم "رمسيس باريس"، والذى عُرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.