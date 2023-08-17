شركة توزيع وسائل النقل ترفع أسعار السيارة JMC "بيك أب" موديل 2022

أعلنت شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكلاء علامة JMC الصينية فى مصر، عن أحدث قائمة سعرية للسيارة الـ"بيك أب" JMC موديل 2022، وشهدت القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن شركة توزيع وسائل النقل TVD زيادات على أسعار السيارة الـ"بيك أب" JMC موديل 2022.

ووفقاً للقائمة السعرية الصادرة اليوم عن شركة توزيع وسائل النقل TVD فإن السيارة الـ"بيك أب" JMC، موديل 2022 تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات جميعها مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 2.8 لتر (ديزل) يعمل بنظام الحقن المباشر، قادر على استخراج طاقة حصانية تبلغ 77 حصان / 3600 د.د. ، فيما يبلغ أقصى عزم له 172 نيوتن . متر / 2000 د.د. والموصول بصندوق سرعات يدوى خماسى السرعات والذى يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر / 100 كم.

وتأتي السيارة JMC الـ"بيك أب" موديل 2022 من خلال شركة توزيع وسائل النقل TVD بأبعاد تبلغ 5012 × 1690 × 1645 مم لكل من الطول والعرض والارتفاع على التوالى، بينما تأتى بقاعدة عجلات تبلغ 3025 مم ، فيما يبلغ خلوص السيارة (إرتفاعها عن الأرض) 185 مم.

أسعار JMC "بيك أب" موديل 2022 الصادرة شركة توزيع وسائل النقل TVD

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة للسيارة الـ"بيك أب" JMC، موديل 2022 الصادرة اليوم عن شركة توزيع وسائل النقل TVD الوكيل المحلي للعلامة.

الفئة الأولى من السيارة JMC البيك أب موديل 2022

- الفئة الأولى من السيارة JMC الـ"بيك أب" موديل 2022 "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية" شاسيه بدون تكييف بسعر 454900 جنيه.

الفئة الثانية من السيارة JMC البيك أب موديل 2022

- الفئة الثانية من السيارة JMC الـ"بيك أب" موديل 2022 "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية" صندوق بدون تكييف بسعر 464900 جنيه.

الفئة الثالثة من السيارة JMC البيك أب موديل 2022

- الفئة الثالثة من السيارة JMC الـ"بيك أب" موديل 2022 "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية- تكييف" صندوق بسعر 499900 ألف جنيه.