تجديد اعتماد شهادة «الأيزو» ١٧٠٢٥ - ٢٠١٧ للمعمل المركزي لمياه الشرب بالشرقية

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تجديد شهادة الاعتماد (إيجاك) للمرة الرابعة على التوالي طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية "ISO IEC17025-2017" والمتطلبات الخاصة بالمجلس للمعمل المركزي لمياه الشرب والمعتمد منذ عام 2013 للدورة الرابعة على التوالي والسنة العاشرة وذلك وفقًا للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الايجاك الدولية.

وأكد أبو حلاوة، إلى أن معامل الشركة تقوم برفع عينات بصورة منتظمة للتأكد من جودة وسلامة مياه الشرب المنتجة، ومطابقتها للمواصفات القياسية، وأن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع المعامل بالشركة، من خلال توفير جميع سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة والعمل على حصول العديد من معامل الشركة على شهادة الأيزو الدولية، لما لهذه الشهادة من أهمية حيث توحد معايير وظروف العمل بين الشركات ذات مجال العمل المتشابه في أرجاء العالم، وحسن إدارة الموارد المادية والبشرية.

وأكد عامر، أن هذا النجاح يعكس جهود جميع العاملين بالمعمل وما بذلوه وما يبذلونه من تفان في العمل والاجتهاد من أجل التفوق والرقي بالمعامل، لافتاً إلى أن الشركة على مر السنوات منذ بدء العمل في المعمل يتميز الاعتماد هذا العام بأن المعمل بات من المعامل القليلة المعتمدة في هذا العدد من الاختبارات الخاصة بتحاليل مياه الشرب في الشرق الأوسط.

ووجه رئيس الشركة، الشكر لجميع العاملين بقطاع المعامل بالشركة للجهد المبذول للارتقاء بمنظومة العمل، مطالبا جميع العاملين بالشركة بذل مزيدا من الجهد من أجل وضع الشركة في المكانة اللي تستحقها في الريادة بين جميع الشركات التابعة، مما ينعكس على توفير خدمة متميزة لمواطني محافظة الشرقية.