من المطبخ الهندي: دجاج تكا المشوي

دجاج تكا المشوي ،يعتبر من أهم الطرق التي يمكن تحضير الفراخ بها، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية، وتلك الوصفة لاقت قبولاً كبيراً من الجميع، فهي وصفة مليئة بالتوابل الهندية المميزة التي تعطي للأكل الطعم المميز، وتعد تلك الأكلة اختيار مميزة وممتع للكثير من الأمهات التي تحاول الوصول إلى الاكلات الجديدة والمميزة، المختلفة نظراً للشعور بالملل من الوصفات المتكررة للفراخ، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير تكا الدجاج بالتتبيلة الهندية المميزة.

دجاج تكا المشوي

مقادير تكا الدجاج الهندي

2 دجاجة متوسطو الحجم منزوعة الجلد.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب زبادي.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة زعفران.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

4 ملاعق ونصف هيل مطحون.

دجاج تكا المشوي

طريقة التحضير

في البداية يتم تقطيع الدجاج بحيث كل واحدة منهما أربعة اجزاء، ثم يتم نزع الجلد منهما وغرز السكينة في الدجاج لعمل فتحات صغيرة.

في وعاء يتم وضع الخل الأبيض وتنقع فيها قطع الجاج وتترك جانباً.

نحضر بولة مناسبة لتحضير التتبيلة ونضع فيها الثوم والهيل والزبادي والملح والزنجبيل والزعفران والكمون والفلف والبابريكا، نقلب تلك المكونات جيد لتمزج.

يتم إضافة التتبيلة على الدجاج وندخلها داخل اللحم حتى تتغلغل في الفراخ من الداخل الخارج.

في وعاء بلاستيك صحي نضع قطع الدجاج وتترك في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

نخرج الدجاج من الثلاجة ويترك خارجها ليصبح بنفس درجة حرارة المطبخ قبل البدء في دخولها الفرن.

نحضر صينية مناسبة ونضع فيها قطع الدجاج بالتتبيلة ونغطيها بورق القصدير، ثم ندخلها الفرن الساخن من قبل على الشواية.

تترك الصينية الفرن لمدة ساعة كاملة حتى تنضج تكا الدجاج جيداً وتكون اكتمل النضج تماماً، ثم نزيل ورق القصدير وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي المميز.

نخرج الصينية من الفرن وتقدم وهي ساخنة مع السلطات والطحينة وبالهناء والشفاء.