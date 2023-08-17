فيها حاجة حلوة..

قدمت فرقة " نجوم روح الشرق" فقرة غنائية بمناسبة احتفال الاتحاد العام للمصريين بالخارج على مرور 40 عاما لتأسيسه، بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.

واندمج جميع الحضور مع العزف الذي قدمته الفرقه " روح الشرق"، حيق قدمت العديد من الاغاني الوطنية القديمة والجديدة، وسط سعادة من الحضور.

يذكر أن فرقة " روح الشرق" قد قدمت عروض غنائية في كثير من الدول العربية آخرهم المملكة العربية السعودية، ولاقت إعجاب واستحسان الجميع.

ويحتفل الإتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم، بمرور 40 عاما على تأسيسه، برئاسة المهندس اسماعيل علي.

جاء ذلك بحضور المستشار علاء سليم، الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج، والمهندسة مرفت خليل، رئيس فرع الإتحاد ببريطانيا، والأستاذ صفوت البنا، عضو مجلس إدارة الإتحاد، والأستاذ محمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد بالسعودية، واستاذ محمد فريد عضو الإتحاد .

ويقام الحفل بقاعة نجيب محفوظ، بجريدة الأهرام، بحضور لفيف من المسؤولين وأعضاء الاتحاد، والإعلاميين والصحفيين.

ورحب المهندس المهندس اسماعيل علي، بالحضور ، وفي كلمة ألقاها بالحفل، أكد على حرص الإتحاد وإهتمامه بملف المغتربين على مدار الـ40 سنة الماضية، مشيرا إلى استمرارهم لمحطة العطاء لجميع أبناء مصر بالخارج.

فقرة غنائية لـ"روح الشرق" في الذكرى تأسيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج

فقرة غنائية لـ"روح الشرق" في الذكرى تأسيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج

فقرة غنائية لـ"روح الشرق" في الذكرى تأسيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج