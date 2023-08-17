الدوري السعودي ملتقى النجوم

أصبح الدوري السعودي للمحترفين (روشن ليج)، لا يقل أهمية عن البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى، بعد الصفقات المدوية التي شهدها في ميركاتو صيف 2023.

شهد الميركاتو الصيفي الحالي افتتاحا واضحا لكرة القدم السعودية، لاستقدام أبرز نجوم الساحرة المستديرة في أوروبا، الذين لهم تاريخ عريق على المستويين الفردي والجماعي، بهدف تطوير المنافسات المحلية وجذب أنظار جماهير العالم.

وبدأت الخطة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عندما نجح النصر في التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي توج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات كأفضل لاعب في العالم، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية بعد ذلك بوقت قصير، دعمها الكامل للأندية الكبرى لجلب صفقات سوبر عالمية، يمكن أن تعزز كرة القدم العالمية حتى يتحول الدوري السعودي إلى دوري نجوم العالم، وجنة كرة القدم الجديدة.

صفقات النصر السعودي في الانتقالات الصيفية 2023

استطاع فريق النصر أن يتعاقد مع، الفرنسي سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.

كلفت هذه الصفقات الفريق ما يقدر بـ 75 مليون يورو، إلى جانب أجور اللعبين الضخمة التي يدفعها.

ماني

صفقات الهلال السعودي في الانتقالات الصيفية 2023

نجح الهلال في عقد 5 صفقات سوبر حتى الآن، تمثلت بالتوقيع أولاً مع السنغالي كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز، ثم الصربي سيرجي سافيتش والبرازيلي مالكولم.

والصفقة الخامسة تعد مفاجأة للجميع، حيث تعاقد الهلال مع النجم البرازيلي نيمار قادم من باريس سان جيرمان.

هذه الصفقات كلفت خزائن الهلال مبلغًا ضخمًا يقدر بنحو 258 مليون يورو، حيث جاءت صفقة نيمار، التي أبرمت مقابل 90 مليون يورو في المقدمة، بحسب موقع إحصاءات كرة القدم "سوق الانتقالات".

نيمار

صفقات الاتحاد السعودي في الانتقالات الصيفية 2023

كما نجح اتحاد جدة في جلب العديد من الصفقات المتميزة، وعلى رأسها الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، كصفقات انتقال حر بعد انتهاء عقودهما مع ريال مدريد وتشيلسي.

وتعاقد أيضًا مع البرازيلي فابينيو لاعب خط الوسط ليفربول مقابل 46 مليون يورو، والبرتغالي فيليبي جويتا من اسكتلندا سلتيك مقابل 29 مليون يورو.

كريم بنزيما ونجولو كانتي

صفقات الأهلي السعودي في الانتقالات الصيفية 2023

كما تحرك الأهلي السعودي بقوة خلال موسم ميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي ألان سان ماكسيمين والإيفواري فرانك كيسي والبرازيلي روجيه إيبانيز.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات الأهلي 113.5 مليون يورو.

صفقات الأهلي السعودي في الانتقالات الصيفية

صفقات الاتفاق السعودي في الانتقالات الصيفية 2023

ولم تخلو بقية الأندية السعودية أيضًا من صفقات دولية وعلى رأسها نادي الاتفاق الذي تعاقد مع الإنجليزي جوردان هندرسون من ليفربول والفرنسي موسى ديمبيلي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.

وتعاقد الاتفاق السعودي مع الإنجليزي ستيفن جيرارد لتولى لقيادة الفريق، ليعود مرة أخرى لتدريب بعد 8 شهور من إقالته من فريق أستون فيلا.