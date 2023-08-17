عاجل
أمريكا في طريقها للجحيم والدولار يفقد هيمنته.. ترامب يكشف التفاصيل
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ارتدوا الكمامة فورًا.. خبراء الصحة يدقون ناقوس الخطر بسبب متحور إيريس الجديد

تحذيرات عاجلة بعد
تحذيرات عاجلة بعد ظهور متحور إيريس الجديد

دق خبراء صحة بريطانيون ناقوس الخطر بعد ظهور متحور إيريس الجديد، منوهين أن البلاد قد تشهد موجة شديدة من تفشي فيروس كورونا، كما أوصوا بضرورة العودة لارتداء الكمامة الطبية مجددًا.

txt

EG.5 إيريس.. أعراض متحور كورونا الجديد

تحذيرات عاجلة بعد ظهور متحور إيريس الجديد

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أشار خبراء الصحة إلى أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بكورونا قد ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة، تزامنًا مع تضاؤل ​​فعالية اللقاحات، وظهور متحور جديد من كوفيد-19، وعدم تقديم جرعات لقاح معززة إلى ما يقرب من 12 مليون بريطاني خلال فصل الشتاء الماضي.

تحذيرات عاجلة بعد ظهور متحور إيريس الجديد

في الوقت نفسه، حذرت إحدى أعضاء المجموعة الاستشارية العلمية المستقلة لحالات الطوارئ التي تقدم المشورة بشأن فيروس كورونا، من أنه دون تكثيف المراقبة، وفي مواجهة ضعف المناعة، فإننا نتجه إلى الشتاء أكثر عرضة للخطر، متوقعة أن الموجة الجديدة سوف تسبب ضغوطًا شديدة على الخدمات الصحية، مع تكرار أزمة هيئة الخدمات الصحية NHS "غير المسبوقة" في الشتاء الماضي، مع انتشار فيروس كوفيد والإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي التي ظهرت في الوقت نفسه تقريبًا.

وبدورها، أوصت خبيرة رعاية صحية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة العودة إلى ارتداء الكمامات مجددًا حيث قالت: "لا أفهم سوى القليل من التفاصيل ولكن يبدو أن الوقت قد حان لإعادة ارتداء الكمامات".

يجدر بالذكر أن متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس" ظهر أخيرًا خلال موسم صيف 2023، وارتفعت الأعداد التقديرية للأشخاص المصابين بكوفيد في بريطانيا بنحو 200 ألف شهر يوليو الماضي.

مواد متعلقة

EG.5 إيريس.. أعراض متحور كورونا الجديد

«إيريس» يهاجم العالم.. و«الصحة»: مستعدون لمتحور «كورونا» الجديد

إيريس .. تفاصيل المتحور الجديد لكورونا وعدد الإصابات داخل مصر

متحور كورونا الجديد.. كل ما تريد معرفته عن "إيريس"

أستاذ أوبئة: متحور إيريس أصاب مليون حالة جديدة (فيديو)