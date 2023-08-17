ارتدوا الكمامة فورًا.. خبراء الصحة يدقون ناقوس الخطر بسبب متحور إيريس الجديد

دق خبراء صحة بريطانيون ناقوس الخطر بعد ظهور متحور إيريس الجديد، منوهين أن البلاد قد تشهد موجة شديدة من تفشي فيروس كورونا، كما أوصوا بضرورة العودة لارتداء الكمامة الطبية مجددًا.

تحذيرات عاجلة بعد ظهور متحور إيريس الجديد

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أشار خبراء الصحة إلى أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بكورونا قد ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة، تزامنًا مع تضاؤل ​​فعالية اللقاحات، وظهور متحور جديد من كوفيد-19، وعدم تقديم جرعات لقاح معززة إلى ما يقرب من 12 مليون بريطاني خلال فصل الشتاء الماضي.

تحذيرات عاجلة بعد ظهور متحور إيريس الجديد

في الوقت نفسه، حذرت إحدى أعضاء المجموعة الاستشارية العلمية المستقلة لحالات الطوارئ التي تقدم المشورة بشأن فيروس كورونا، من أنه دون تكثيف المراقبة، وفي مواجهة ضعف المناعة، فإننا نتجه إلى الشتاء أكثر عرضة للخطر، متوقعة أن الموجة الجديدة سوف تسبب ضغوطًا شديدة على الخدمات الصحية، مع تكرار أزمة هيئة الخدمات الصحية NHS "غير المسبوقة" في الشتاء الماضي، مع انتشار فيروس كوفيد والإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي التي ظهرت في الوقت نفسه تقريبًا.

وبدورها، أوصت خبيرة رعاية صحية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة العودة إلى ارتداء الكمامات مجددًا حيث قالت: "لا أفهم سوى القليل من التفاصيل ولكن يبدو أن الوقت قد حان لإعادة ارتداء الكمامات".

يجدر بالذكر أن متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس" ظهر أخيرًا خلال موسم صيف 2023، وارتفعت الأعداد التقديرية للأشخاص المصابين بكوفيد في بريطانيا بنحو 200 ألف شهر يوليو الماضي.