قومي المرأة وحياة كريمة يطلقان مبادرة "أنتِ الحياة" بالجيزة

انطلقت فعاليات مبادرة "أنتِ الحياة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وذلك بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، بهدف رفع وعي الأهالي بعدد من القضايا المهمة والتي تمس حياتهم.

وتعد فعالية توعوية موسعة تمتد خلال الفترة من 15 حتى 20 أغسطس الجاري بمحافظة الجيزة.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة تنظيم برامج توعوية حول الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي.

وتتناول الفعاليات موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينيًا حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الادخار وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل مشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.