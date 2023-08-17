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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

فريق أطفال مصر يشعل أجواء احتفال الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الذكرى الـ40 لتأسيسه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم فريق أطفال مصر الخير، عروض استعراضية وغنائية وطنية، وقام جميع الحضور بالتفاعل معهم نظرا للاجواء الجميلة التي اشعلوها وروح الإنتماء التي اشاد بها جميع الحضور.

وقام المهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد، بتكريمهم، تقديرا لعرضهم الرائع والإنتمائي، وسط تفاعل واجواء سعيدة من جميع الحضور.

ويحتفل الإتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم، بمرور 40 عاما على تأسيسه، برئاسة المهندس إسماعيل علي، والمستشار علاء سليم، الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج، والمهندسة مرفت خليل، رئيس فرع الإتحاد ببريطانيا، والأستاذ صفوت البنا، عضو مجلس إدارة الإتحاد، والأستاذ محمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد بالسعودية، واستاذ محمد فريد عضو الإتحاد .

ويقام الحفل بقاعة نجيب محفوظ، بجريدة الأهرام، بحضور لفيف من المسؤولين وأعضاء الإتحاد، والسادة الإعلاميين والصحفيين.

ورحب المهندس المهندس إسماعيل علي، بالحضور ، وفي كلمة ألقاها بالحفل، أكد على حرص الإتحاد وإهتمامه بملف المغتربين على مدار الـ 40  سنة الماضية، مشيرا إلى استمرارهم لمحطة العطاء لجميع أبناء مصر بالخارج.

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