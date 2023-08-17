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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يعلن فتح اختبارات الكرة النسائية لمواليد 2006

الكرة النسائية بالأهلي
الكرة النسائية بالأهلي

أعلن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ، فتح باب الاختبارات للاعبات مواليد عام 2004، من أجل إعداد فريق النادي للكرة النسائية الخاص بهذه المرحلة السنية، للمشاركة في منافسات دوري الجمهورية للناشئات، الذي يُلعب تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم. 
 

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ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاختبارات يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري، على أن تستكمل يومي الثلاثاء والخميس 22 و24 أغسطس، في الثامنة والنصف مساءً، على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر. 

وحدد قطاع الناشئين بالأهلي للراغبات في خوض الاختبارات الاتصال على رقم 01066969374، من أجل تسجيل البيانات الخاصة بهن قبل الحضور للنادي وتيسير الإجراءات.

مواليد 2005..

على صعيد متصل ، كان النادي الأهلي قد قرر فتح باب الاختبارات لتجهيز فريق الكرة القدم النسائية مواليد ٢٠٠٥، والذي يشارك في دوري الناشئات، الذي ينظمه اتحاد كرة القدم بداية من الموسم المقبل.

أكد الكابتن شطة، مدير أكاديمية الأهلي، فتح باب الاختبارات يومي ٥ و٦ يوليو من الشهر الماضي ، منذ الثامنة صباحًا، على ملاعب الأكاديمية بمقر النادي بمدينة نصر، وكانت الاختبارات بالمجان، متاحة أمام اللاعبات مواليد ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٩.

ويشرف على فريق مواليد ٢٠٠٥ أميرة يوسف، مدير أكاديمية الأهلي للكرة النسائية، والتي أكدت أن عددًا من لاعبات الأكاديمية سوف يتواجدن في صفوف الفريق المقرر تكوينه.

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