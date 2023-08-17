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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العسومي: تطوير قدرات الكوادر البرلمانية العربية وتبادل الخبرات أساس استراتيجية البرلمان العربي

البرلمان العربي
البرلمان العربي

 

اختتمت فعاليات عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، والتى تم تنظيمها خلال الفترة من 13-16 أغسطس 2023م، برعاية  السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وحضور المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، حيث نظم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية احتفالية لتسليم شهادات اجتياز البرامج الثلاث وهي "أدوات قياس التشريع وقياس كلمة القانون في التجارب المعاصرة"، و"الأيزو في المجال البرلماني العربي"، و"الجدارات الوظيفية وإدارة الموارد البشرية والتدريب البرلماني".

وفي بداية الحفل الختامي، أكد "العسومي" حرص البرلمان العربي من خلال مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية على تعزيز قدرات منسوبي الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، والأمانة العامة للبرلمان العربي، من خلال تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة، مشيراً إلى أن نجاح مركز الدبلوماسية البرلمانية في تنظيم ثلاث برامج تدريبية في نفس الوقت يعكس هذا الاهتمام والاستراتيجية المستهدفة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي ينتهجها البرلمان العربي، لما للدبلوماسية البرلمانية من دور هام في تعزيز العلاقات بين البرلمانات العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على مواصلة مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لتنظيم تلك البرامج المتخصصة، منوهاً إلى أنه سوف يتم الإعلان عن دبلومة وماجستير مهني فى الدراسات البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية يبدأ خلال العام الدراسي 2023/2024.

وختاما قام رئيس البرلمان العربي بتسليم شهادات المشاركة والتقدير إلى المشاركين فى البرامج الثلاثة، والبالغ عددهم تسعة وعشرين مشارك، يمثلون ثمان أمانات عامة عربية.
 

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