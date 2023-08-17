الأورام الدموية.. سبب ظهور الكدمات في الجسم وطبيبة تكشف مفاجأة

يعرف الورم الدموي عمومًا بأنه تجمع للدم خارج الأوعية الدموية، وتحدث الأورام الدموية بسبب إصابة في جدار الوعاء الدموي ، مما يدفع الدم إلى الخروج من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة، ويمكن أن ينتج الورم الدموي عن إصابة في أي نوع من الأوعية الدموية (الشريان أو الوريد أو الشعيرات الدموية الصغيرة)، وعادةً ما يصف الورم الدموي النزيف الذي يكون أكثر أو أقل تجلطًا ، بينما يشير النزيف إلى نزيف نشط ومستمر.

ويعتبر الورم الدموي مشكلة شائعة جدًا يواجهها العديد من الأشخاص في وقت ما من حياتهم، ويمكن رؤية الأورام الدموية تحت الجلد أو الأظافر ككدمات أرجوانية بأحجام مختلفة، ويمكن أيضًا أن تسمى كدمات الجلد كدمات، كما يمكن أن تحدث الأورام الدموية أيضًا في أعماق الجسم حيث قد لا تكون مرئية.

وقالت الدكتورة أناستاسيا أكولوفا أخصائية طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، إلى أن السبب الآخر لتلف الأوعية الدموية هو أمراض المناعة الذاتية الجهازي ، مثل الذئبة والتهاب الأوعية الدموية.

وتقول: "تظهر الكدمات أثناء فترة الحمل، بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم، وكذلك في حالة انخفاض مستوى الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى إصابة الشخص بنزيف أنفي ويمكن أن تظهر أورام دموية تحت الجلد".

وتشير الطبيبة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون خلال فترة طويلة أدوية لرقرقة الدم لديهم ميل لظهور الأورام الدموية. كما أنه مع التقدم بالعمر يزداد احتمال ظهور الكدمات، بسبب انخفاض مرونة الأنسجة واستهلاك الأوعية الدموية - الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية.

و تظهر الكدمات أيضا نتيجة الاصطدام بزوايا حادة أو بأشياء أخرى ولكنها تزول ذاتيا بعد أيام. ولكن في حالة حدوث ورم دموي كبير يجب استشارة الطبيب المختص.