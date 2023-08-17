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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحطم طائرة مدنية ماليزية ومصرع جميع ركابها.. فيديو

تحطم طائرة ماليزية
تحطم طائرة ماليزية

تداول رواد توتير، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة ركاب على الطريق السريع في ماليزيا شمال العاصمة كوالالمبور.

 

وقال أحد النشطاء إن الطائرة كان يوجد على متنها 6 ركاب و2 من أفراد الطاقم، وسقطت الطائرة على سيارة ودراجة نارية، ولا يعرفون حالة أصحاب هذه المركبات حتى الآن.

 

وذكرت شبكة الطيران المدني الماليزية، أن ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها، وقالت الشرطة إن القتيلين الأخيرين كانا على الطريق السريع لدى تحطم الطائرة.

 

ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة التي تحولت إلى كرة من النار بمجرد اصطدامها من الأرض.

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